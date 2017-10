Irans Außenministerium: Irans Raketenprogramm ist nicht verhandelbar

Teheran (Parstoday) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat am Freitagabend die falsche Meldung von "Reuters" hinsichtlich Irans Bereitschaft zu Verhandlungen über sein Raketenprogramm dementiert.

"Iran hat wiederholt in seinen Stellungnahmen und auf diplomatischen Treffen mit ausländischen Regierungsvertretern sowie in Interviews und beim jüngsten Besuch des iranischen Außenministers Mohammad Javad Zarif in New York unterstrichen, dass die iranischen Verteidigungspläne nicht verhandelbar sind und auch nicht gegen die Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates verstoßen", so Bahram Ghassemi. Die islamische Republik Iran betrachte laut Ghassemi ihre Raketenabwehr als ein legitimes Recht. "Iran wird sein Raketenprogramm im Rahmen der defensiven, konventionellen und festgelegten Strategien definitiv fortsetzen.", fuhr er fort.

Die internationale Nachrichtenagentur Reuters behauptete am Freitag, dass Iran bereit sei, über sein Raketemprogramm zu verhandeln.

Washington und seine Verbündeten haben in den vergangenen Monaten immer wieder neue anti-iranische Szenarien aufgegriffen. Mit der Behauptung, dass die iranischen Raketentests gegen die UN-Resolution 2231 verstoßen, streben die Amerikaner neue Verhandlungen über das iranische Raketenprogramm an.

Unterdessen hat Nabila Massrali, die Sprecherin der EU für Auswärtige Angelegenheiten, angekündugt, dass die iranischen Raketentests nicht gegen das Atomabkommen (JCPOA) verstoßen.