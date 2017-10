ICAN-Leiter: Verneinung des Atomabkommens ist sehr schwer

Paris (Pars Today/IRNA) -Jean-Marie Collin, Leiter der internationalen Organisation ICAN, die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen, hat das Atomabkommen mit Iran als nützlich und erwünscht bezeichnet und dessen Verneinung durch die USA als eine sehr schwere Maßnahme beschrieben.

"Dieses Abkommen ist m. E. sehr nützlich", sagte heute Collin in einem Gespräch mit dem internationalen französischen Rundfunk RFE über das Interantionale Atomabkommen mit Iran und betonte weiter, dass man keineswegs diesem Abkommen den Rücken zuwenden dürfe. Deshalb sei die französische Außenpolitik derzeit sehr bemüht, zu zeigen, dass durch dieses Abkommen ein neues Kapitel in den Beziehungen mit Iran und in den internationalen Kooperationen begonnen worden sei. Der Leiter der Internationalen Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen fügte hinzu, er gehe nicht davon aus, dass die USA dieses Abkommen negieren würden, denn dies sei kein Deal zwischen Iran und den USA, sondern eine multilaterale Einigung, wobei Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Russland, China und die Europäischen Union auch mitgewirkt hätten.

Am 6. Oktober 2017 wurde ICAN der Friedensnobelpreis zugesprochen für „ihre Arbeit, Aufmerksamkeit auf die katastrophalen humanitären Konsequenzen von Atomwaffen zu lenken und für ihre bahnbrechenden Bemühungen, ein vertragliches Verbot solcher Waffen zu erreichen".