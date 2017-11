Interview mit Peter Philipp

selbst die offiziellen Stellen in den USA haben dem Iran bestätigt, dass er das Abkommen einhält

ParsToday: Herr Philipp, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, zu diesem Interview.

Philipp: Guten Tag!

ParsToday: Herr Philipp, seit Tagen berichten die Medien darüber, dass der US-Präsident Trump das Atomabkommen mit dem Iran aufkündigen wird. Das ist ein Abkommen, das sehr mühsam erzielt worden ist.

Was halten Sie von diesem amerikanischen Präsidenten, wenn er ständig versucht, mit den anderen Krach zu bekommen?

Philipp: Ja, das ist natürlich sehr irritierend, für den Rest der Welt und für sich selbst, für einen guten Teil der amerikanischen Bevölkerung, die nicht geschlossen hinter ihm steht. Aber man weiß nicht genau, was er nun tatsächlich genau mit diesem Atomabkommen machen will. Aber es gibt auch Berichte, dass er vielleicht einfach das Atomabkommen verlängert und den Senat, den Kongress, nicht auffordert, das Atomabkommen zu verlängern, aber gleichzeitig auch nicht, bis das Extrem geht, dass er sagt, ich kündige es hiermit auf und ich steige aus, aus diesem Atomabkommen. Dadurch könnte er die Verantwortung an den Senat, an den Kongress, weitergeben und die müssten dann befinden, innerhalb eines möglicherweise monatelangen Prozesses, ob das Abkommen weiterhin die Gültigkeit hat, ob der Iran es einhält oder nicht. Und das Ergebnis dieser Untersuchung eigentlich steht fest. Denn selbst die offiziellen Stellen haben dem Iran bestätigt, dass er das Abkommen einhält.

ParsToday: Trump will neue Sanktionen gegen den Iran verhängen, davon wird möglicherweise das „Pasdaranheer“ betroffen sein. Er will dem Kongress vorschlagen, dass das Pasdaranheer zu einer Terrororganisation erklärt wird. Welche Konsequenzen wird ein solcher Schritt nach sich ziehen?

