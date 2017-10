Irans Verteidigungsminister: Irans Revolutionsgarde ist die mächtigste Anti-Terror-Institution

Teheran (Pars Today) - Als Reaktion auf die jüngsten Drohungen der US-Regierungsvertreter, Irans Revolutionsgarde auf die Terrorliste zu setzen, hat Irans Verteidigungsminister die iranische Revolutionsgarde als die mächtigste Institution im Kampf gegen den Terrorismus bezeichnet.

Brigadengeneral Amir Hatami hat heute hervorgehoben: "Die iranische Armee und Revolutionsgarde stehen gegenüber der feindseligen Politik der USA in voller Einheit nebeneinander und lassen es nicht zu, dass der Terrorismus die Sicherheit der Region gefährdet". Er beschrieb die Revolutionsgarde als die beliebteste Anti-Terror-Kraft in der Region und betonte: "Die Revolutionsgarde terroristisch zu nennen und gegen sie Sanktionen zu verhängen, das sind schon an sich terroristische Maßnahmen, denn diese Entscheidungen würden unmittelbar eine Unterstützung für die Terroristen in der Region bedeuten". Irans Veteidigungsminister machte "die zionistische Lobby" in den USA für derartige Drohungen gegen Iran verantwortlich und warnte davor, dass der Weg, den Donald Trump für die US-Politik gewählt habe, die Welt zu Kriegen und blutigen Konflikten führen werde. Die Vernünftigen in den USA selbst würden einem solchen gefährlichen Weg nicht zustimmen, sagte Hatami weiter.