Zarif: Revolutionsgarde ist der Stolz iranischer Nation

Teheran (IRINN) - Laut dem iranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif ist die Revolutionsgarde (Sepah) die Ehre der iranischen Nation und zusammen mit der Armee der Garant für die territoriale Integrität des Iran.

In einem am Samstag vom iranischen Fernsehen ausgestrahlten Programm sagte der iranische Außenminister: "Die US-Regierung war stets auf Konfrontationskurs zum iranischen Volk und hat die Diktatur unterstützt. Die USA haben am 19. August 1953 in Folge ihrer Unterstützung für das diktatorische Pahlavi-Regime die legale Regierung Irans gestürzt. "

Unter Hinweis auf die Unzuverlässigkeit der US-Administration sagte Zarif: "Iran hat bislang neun Schreiben an die US-Regierung gerichtet, in denen es um verschiedene Unzulänglichkeiten ging, wie die Nichteinhaltung des Atomabkommens durch Washington oder die verzögerte Ausstellung von Genehmigungen zum Erwerb von Flugzeugen durch das US-Finanzministerium."

Der amerikanische Präsident Donald Trump hat am Freitag ohne Berücksichtigung der acht durch die Internationale Atomenergiebehörde IAEA ausgestellten Berichte, die allesamt die Einhaltung des Atomabkommens durch Iran bestätigen, erklärt, er werde den Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan nicht zertifizieren.

Außerdem stellte Trump die Revolutionsgarde, die eine wichtige Rolle beim Kampf gegen Terroristen in Syrien und im Irak spielen, auf die Liste neuer Iran-Sanktionen.