Angriff auf Büro zur Wahrung iranischer Interessen in Washington

Washington (IRNA) - Eine Gruppe Unbekannter hat das Büro zur Wahrung der iranischen Interessen in Washington angegriffen und die Scheiben des Gebäudes eingeschlagen.

Unbekannte Personen griffen am Samstag um 5 Uhr Ortszeit mit Steinen und Schrotflinten das iranische Interessenbüro in Washington an, sagte der Leiter des Büros Mehdi Atefi in diesem Zusammenhang. Er bezeichnete den Übergriff in den letzten 31 Jahren als beispiellos und betonte: "Der Angriff erfolgte kurz nach den anti-iranischen Äußerungen von US-Präsident Donald Trump am vergangenen Freitag."

Laut Atefi wurden die Wände des Gebäudes mit Parolen beschmiert.