Das geehrte Revolutionsoberhaupt warnt erneut vor Verletzung des Atomabkommens

Teheran(ParsToday)- Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution hat erneut die Seiten im Atomakommen vor Verletzung des Deals gewarnt und erklärt, wenn die andere Seite das Abkommen zerreißt, wird die Islamische Republik sie zerfetzen.

Beim Treffen von Hunderten jungen Eliten und Talenten am Mittwochmorgen in Teheran sagte der geehrte Ayatollah Khamenei: Die Europäer haben verstanden, dass der Umfassende Gemeinsame Aktionsplan(Atomabkommen) sowohl in ihrem eigenen Interesse als auch im Interesse der USA ist, deshalb haben sie sich in dieser Sache gegen die USA gestemmt. Das sei ein guter Standpunkt, es genügt aber nicht, betonte er.

Das geehrte Revolutionsoberhaupt unterstrich: Die Europäer sollen den Schritten der US-Regierung, wie etwa der Verletzung des Atomabkommens und Saktionen, die der Kongress möglicherweise beschlißen wird, widersetzen, und sich weigern, die amerikanische Position wie in Sachen der iranischen Verteidigungskraft und Präsenz des Landes in der Region anzunehmen, denn der Iran wird absolut nicht akzeptieren, dass sich die Europäer hinter die Unterdrückungspolitik der USA stellen.

Der geehrte Ayatollah Khamenei bezeichnete die USA als Makler des Netzes des internationalen Zionismus, als Feind unabhängiger Völker und als Auslöser der überwiegenden Kriege in der Region und Welt. Er erinnerte dann an die Äußerungen des aktuellen US-Präsidenten während des Wahlkampfes, der die Entstehung der IS-Terrormiliz durch Washington eingeräumt hat und fügte hinzu: Es ist natürlich, dass die US-Führer nun gegen das Pasdaranheer, das den gefährlichen Plänen der USA und der IS-Terrormiliz in der Region entgegenwirken, schreien und sprechen.

Das geehrte Oberhaupt der Islamischen Revolution erklärte, dass der Iran in den Köpfen der Völker als Musterland festsitzt, hat die Hegemonialmächte mehr irritiert und und mehr verärgert. Er sagte dazu weiter: In den vergangenen viezig Jahren bewies das iranische Volk, dass man vor Suppermächten keine Angst haben kann, ihnen Widerstand leisten kann und trotz Sanktionen und des ständigen Drucks auch Fortschritt und Entwicklung erzielen kann.

Im Zusammenhang mit den jüngsten Ereignissen um das Atomabkommen gab der geehrte Ayatollah Khamenei der Bevölkerung, den Verantwortlichen sowie politischen und medialen Aktivisten im Iran sieben Ratschläge, nämlich Niederlage der USA gegenüber der revolutionären iranischen Nation, Behutsamkeit gegenüber Interigen und Listen der USA, Stärkung der Machtfaktoren, Ignorierung der Suggestionen des Feindes, Stärkung der Verteidigungskraft, Analyse des Verhaltens der Europäer und die Realisierung der Widerstandswirtschaft und ihrer Prinzipien.