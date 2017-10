Mogherini und Merkel betonen erneut das Festhalten Europas am Atomabkommen

Brüssel (ParsToday/Reuters) - EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben erneut das Festhalten der EU am Atomabkommen Irans und der G 5+1 betont.

"Brüssel bestätigt die vollständige Ausführung des Atomabkommens durch sämtliche Unterzeichnerländer und diese Position vertreten auch die anderen Parteien - von Russland bis China, sowie die Afrikanische Union und der Rest der internationalen Gemeinschaft", sagte Mogherini unter Hinweis darauf, dass die Nuklearvereinbarung zu den wichtigsten Aspekten des EU-Gipfel zählt.

Mogherini erklärte heute in Brüssel, das Atomabkommen gehöre zu den Hauptinteressen der Europäischen Union und auch der Region. Sie forderte zugleich die Staats- und Regierungschefs auf, dieses Abkommen weiterhin zu unterstützen und zu stärken.

Unterdessen gab die deutsche Bundeskanzlerin heute in Brüssel ebenfalls die Unterstützung Berlins für die Übereinkunft bekannt und erklärte: "Deutsche, französische und britische Oberhäupter haben in einer gemeinsamen Erklärung ihre Unterstützung für das Atomabkommen bekundet."

US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag gedroht, aus der Nuklearvereinbarung auszusteigen, was in der internationalen Gemeinschaft auf heftige Reaktion stieß.