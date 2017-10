Dschahangiri: Iran zum Ausbau umfassender Beziehungen mit Ankara entschlossen

Ankara (IRNA) - Laut dem iranischen Vizepräsidenten Eshagh Dschahangiri ist Iran zum Ausbau von umfassenden Beziehungen mit Ankara auf allen Gebieten bereit.

Dschahangiri, der zur Teilnahme am neunten D 8-Gipfeltreffen (Gruppe der acht islamischen Entwicklungsländer) nach Istanbul gereist ist, betonte am Freitagnachmittag bei seinem Treffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan: "Das Ziel für eine jährliche Handelsbilanz von 30 Milliarden Dollar zwischen beiden Ländern wird bald umgesetzt".

Laut dem iranischen Vizepräsidenten ist Iran bereit, seine Öl- und Gasexporte in die Türkei zu erhöhen und das Land mit Energie zu versorgen.

Dschahangiri bezeichnete zudem die Beibehaltung der geografischen Grenzen und die Erhaltung der territorialen Integrität der Länder als die gemeinsamen Ziele beider Staaten, ebenso die Stärkung der Stabilität und Sicherheit der Region und den Kampf gegen den Terrorismus.

Erdogan hob bei dem Treffen seinerseits hervor, dass die Türkei daran interessiert sei, mehr Öl aus Iran zu kaufen.

In Bezug auf das Sezessionsreferendum in der irakischen Kurdenregion betonte er: "Das rechtswidrige Referendum in den irakischen Kurdengebieten war ein Fehler, den die Verantwortlichen der Region ausmerzen müssen."

Desweiteren kritisierte der türkische Präsident die doppelzüngige Politik des Westens in Bezug auf terroristische Gruppierungen und forderte die Einheit und Koordination aller Länder beim Kampf gegen den Terrorismus.

Er bezeichnete den Terrorismus als ein globales Dilemma und erklärte, die Zusammenarbeit zwischen Iran und der Türkei beim Kampf gegen den Terrorismus muss ausgeweitet werden.