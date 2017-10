Reise des US-Finanzministers nach Nahost zur Unterstützung der Kampagne gegen Iran

Teheran (IRNA) - US-Finanzminister Steven Mnuchin wird in dieser Woche an der Spitze einer Delegation in den Nahen Osten reisen.

Die Reise führt Mnuchin nach Saudi-Arabien, in die besetzten palästinensischen Gebiete, die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar, hieß es laut der Webseite des US-Finanzministeriums vom Samstag. Der US-Politiker will bei seinen Treffen mit den Verantwortlichen dieser Länder über die neue Strategie der Trump-Adminstration gegen Iran sprechen.

Der Besuch Mnuchins in den Nahen Osten erfolgt fünf Monate nach der Reise des US-Präsidenten in die Region, bei der mehrere Einverständnisnoten zum Kampf gegen die finanziellen Unterstützer des Terrorismus unterzeichnet wurden.

Die sechs-tägige Reise Mnuchins beginnt am Mittwoch in Saudi-Arabien, hieß es in dem Bericht weiter.