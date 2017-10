Iran: Ein Toter und 2 Verletzte bei Minenexplosion

Mehran (MehrNews) - Bei einer Minenräumung in der iranischen Grenzstadt Mehran in der Provinz Ilam (Westiran) kam es am Mittwochmorgen zu einer Explosion, dabei wurde ein Mensch getötet und zwei weitere Minenräumer wurden verletzt.

Einer der Verletzen wurde aufgrund der Schwere seiner Verletzung mit der Flugrettung nach Ilam gebracht, der zweite Verletzte wurde nur leicht am Bein verletzt.

In einem Interview mit dem Reporter der Nachrichtenagentur MehrNews bestätigte der Vize-Gouverneur von Mehran für politische und Sicherheits-Angelegenheiten, Majid Zargushi, die Explosion.