Britischer Vizeaußenminister: London hat US-Kongress Unterstützung für Atomabkommen bekundet

London (IRNA) - Der britische Vizeaußenminister Alistair Burt hat erklärt, London habe dem US-Kongress seine klare Position zur Unterstützung des Atomabkommens übermittelt.

Alistair Burt sagte am Rande der Sitzung "Zukunft des Atomabkommens", die am Dienstagabend im britischen Parlament abgehalten wurde, als Antwort auf eine Journalistenfrage darüber, welche Erwartungen man von den Kongressabgeordneten bei der Prüfung der Nuklearvereinbarung habe: "Wir haben unsere klare Stellung und Unterstützung für den Gemeinsamen umfassenden Aktionsplan an den US-Kongress übermittelt. Nun müssen wir warten und sehen was geschieht."

Der britische Vizeaußenmininister betonte ferner: "Wir sind mit den Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde über die Einhaltung des Atomabkommens durch Iran und die Überwachung durch die IAEA zufrieden. Für Großbritanniens ist das Nuklearabkommen lebendig und gültig."

Burt fügte hinzu, dass das Atomabkommen der Region Frieden und Stabilität gebracht habe.

Der britische Außenminister Boris Johnson hatte am Montag in einer Rede vor dem Chatham House ebenfalls betont, nach Rücksprache mit einigen US-Kongressabgeordneten bestehen für ihn keine Zweifel, das das Atomabkommen gewahrt wird.