Iran: Besuch des IAEA-Generaldirektors Amano bedeutet entschiedene Unterstützung des Atomabkommens

Teheran (ParsToday/IRNA) - Der Sprecher des iranischen Außenministeriums Bahram Ghasemi hat die bevorstehende Reise des Generaldirektors der Internationalen Atomenergieagentur IAEA nach Iran als eine entschiedene Unterstützung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans des Atomabkommens (JCPOA) durch diese internationale Organisation bezeichnet.

"Im Rahmen der Treffen zwischen den ranghohen IAEA-Vertretern und den zuständigen iranischen Behörden wird der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde Yukiya Amano am kommenden Samstag in Teheran eintreffen, um den aktuellen Stand der Kooperationen beider Seiten auf dem Gebiet der Durchführung des JCPOA sowie ihre Zusammenarbeit bei der friedlichen Nutzung der Atomenergie zu untersuchen", erklärte Ghasemi am Mittwochnachmittag.

Er fügte hinzu: "Amano hat in all seinen offiziellen Berichten an den IAEA-Gouverneursrat bestätigt, dass Teheran seine Verpflichtungen aus dem Atomabkommen eingehalten hat. Unter den gegenwärtigen Umständen, in denen das Atomabkommen durch inakzeptable Äußerungen der US-Spitzenpolitiker gefährdet ist, wird Amanos Besuch in Iran als ein klares Zeichen für die entschiede Unterstützung seiner Organisation für den JCPOA bewertet."