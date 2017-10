Präsident Rohani: Iran wird Irak im Kampf gegen Terrorismus unterstützen

Teheran(ParsToday)- Teheran wird nach den Worten des iranischen Präsidenten, Hassan Rohani, der Regierung und dem Volk vom Irak in ihrem Kampf gegen den Terrorismus, bei der Verteidigung ihrer nationalen Souveränität und territorialen Integrität zur Seite stehen.

Bei einem Treffen mit dem irakischen Ministerpräsidenten, Haidar al-Abadi, am Donnerstag in Tegeran bezeichnete Rohani das Verhalten der irakischen Zentralregierung in der Frage der irakischen Kurdenregierung als beachtlich und sagte: Der Kampf gegen den Terrorismus sowie gegen saparatische Gedanken, die der nationalen Souveränität und territorialen Integrität schaden, soll fortgesetzt werden.

Irans Präsident fügte hinzu, Teheran und Bagdad können ihre Beziegungen und Kooperationen in allen Bereichen der Wirtschaft, des Handels, der Investitionen sowie Wissenschaft und Technologie ausbauen.

Der irakische Ministerpräsidenten bezeichnete bei diesem Treffen die Beziehungen zwischen Irak und der Islamischen Republik Iran als freundschaftlich und stabil und sprach sich für den Ausbau der bilateralen Beziehungen und Kooperationen aus.

Al-Abadi sagte, die iraker sind entschlossen, die nationale Souveränität und territorialen Integrität ihres Landes gegenüber allen Integrigen zu verteidigen.

Al-Abadi traf am Mittwochabend von der Türkei kommend in Teheran ein. Das ist bereits der 2. Besuch des irakischen Miniterpräsidenten innerhalb eines Jahres.