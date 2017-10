Eine Terrorgruppe im Nordwest Irans zerschlagen

Orumieh(IRNA/ParsToday)- Die Bodentruppe der iranischen Revolutionsgarden hat nach eigenen Angaben eine Terrorgruppe in der Provinz "West-Aserbaidschan" zerschlagen.

In einer am heutigen Donnerstag verbreiteten Mitteilung gab die Bodentruppe der Revolutionsgarden bekannt, ein Terror-Team" sei gestern in eine Ortschaft in "Tschaldaran" eingedrungen, habe zwei Menschen getötet, bevor sie festgenommen wurden.

Bei Auseinandersetzungen seien auch vier Terroristen getötet und eine Menge Waffen und Munition sichergestellt worden.