Atomenergieorganisation: Die Frage im Zusammenhang mit Inspektionen an Militäreinrichtungen im Iran ist für immer geklärt

Teheran(ParsToday)- Die Frage im Zusammenhang mit Inspektionen an den Militäreinrichtungen im Iran sei für immer beantwortet und mit dem Stempel der internationalen Atomenergiebehörde versiegelt. erklärte der Sprecher der Behörde, Behruz Kamalwandi.

In einem Gespräch mit Reporter der IribNews sagte der Sprecher dazu weiter, auch der Generaldirektor der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), Yukiya Amano, habe erklärt, dass die Frage um Inspektionen an den Militäreinrichtungen im Iran nicht zur Debatte stehe, womit er entsprechende Berichte der Nachrichtenagentur "Reuters" zurückgewiesen habe.

Kamalwandi fügte hinzu, es bestehe kein Grund, Inspektionen an Orten vorzunehmen, an denen es keine Atomaktivitäten gibt.

In den vergangenen Jahren habe es in den internationalen Medien Meldungen gegeben, wonach es an der Militäreinrichtung "Parchin", im Südosten von Teheran, Inspektionen bevorstehe. Das Thema sei für immer abgeschlossen.

Über das Reisziel des IAEA-Chefs Amano in Iran sagte Kamalwandi, es gebe regelmäßige Konsultationen mit Verantwortlichen der Internationalen Atomenergieorganisation über verschiedene Themen, einschließlich des Umfassenden Gemeinsamen Aktionsplans.