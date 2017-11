Ilham Alliev reist nach Teheran

Baku (ParsToday) – Der Finanzminister der Republik Aserbaidschan berichtete von der Reise des Staatspräsidenten dieses Landes nach Teheran zur Teilnahme am trilateralen Treffen der Staatschefs Russlands, der Republik Aserbaidschan und der IR Iran.

Shahin Mustafayev gab dies am Dienstag bekannt und bezeichnete die Reise als effektiv für den Ausbau der Beziehungen und bilateralen Kooperationen mit Iran.

Er bezeichnete die Kooperationen beider Länder in den Bereichen Energie, Transport, Wirtschaft und Landwirtschaft als erfolgreich und sagte: "Im vergangenen Jahr hatte das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern im Vergleich zum Vorjahr einen Zuwachs von 70 Prozent und in den vergangenen 9 Monaten erlebten wir einen 33 prozentigen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies zeige die wachsende Zusammenarbeit beider Länder."

Das trilaterale Treffen der Präsidenten Russlands, Aserbaidschans und Irans in Teheran hat eine besondere regionale Relevanz. Zuvor gab es diese Sitzung schon vor eineinhalb Jahren in Baku.

Das Treffen findet am Mittwoch (morgen) in Teheran statt.