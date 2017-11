US-Finanzministerium verhängt neue Sanktionen gegen Iran

Washington (ParsToday/FarsNews) - Einen Tag nach dem Inkrafttreten des CAATSA-Gesetzes zur "Bekämpfung der Widersacher Amerikas durch Sanktionen" (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) hat das US-Finanzministerium die Sanktionen gegen Iran erweitert.

Das Amt zur Kontrolle von Auslandsvermögen im US-Finanzministerium gab am Dienstag bekannt, die interne Richtlinie zur Umsetzung des Sanktionsgesetzes gegen Iran geändert zu haben. Die Änderung erfolge nach dem Paragraphen 105 des CAATSA-Gesetzes, der Strafmaßnahmen gegen Oberkommandierende, Mitglieder bzw. Angehörige der iranischen Revolutionsgarde (Sepah) vorsieht.

Das Gesetz wurde am 2. August 2017 von Präsident Trump unterzeichnet. Die US-Regierung ist demnach verpflichtet, innerhalb von 90 Tagen nach dem Inkrafttreten des CAATSA-Gesetzes neue Sanktionen gegen Iran zu verhängen.

Trump hatte auch am 13. Oktober, als er seine so genannte neue und umfassende Iran-Strategie verkündete, haltlose Anschuldigungen gegen die iranische Revolutionsgarde bezüglich ihrer Rolle beim Kampf gegen den Terrorismus in der Region erhoben.

Auf offizielle Aufforderung der legitimen Regierungen des Iraks und Syriens hin berät die iranische Revolutionsgarde die Armee dieser Länder beim Kampf gegen die von Washington unterstützten Terrorgruppen auf strategischer und taktischer Ebene.