Deutscher Archäologe: Antike Denkmäler Irans sind wichtigster Anziehungspunkt für Iran-Touristen

Takab (IRNA) - Die antiken Denkmäler Irans, die in der alten Zivilisation des Landes verwurzelt sind, stellen nach Ansicht eines deutschen Archäologen den Hauptgrund dafür dar, dass europäische Touristen in den Iran reisen.

Wegen der vorhandenen Ruhe und Sicherheit in Iran sind die Zahl der ausländischen Touristen in diesem Land gestiegen, sagte Andreas Zige am Dienstag während der Besichtigung des Throns des Salomo (Tacht-i Suleiman) in der Provinz West-Aserbaidschan in Takab in einem Interview mit der Nachrichtenagentur IRNA.

Iran und Ägypten gehören zu den ältesten Zivilisationen in der Welt und besitzen einzigartige Antiquitäten, fügte er hinzu. Der 68-jährige Archäologe bezeichnete das Weltkulturerbe Tacht-i Suleiman als ein einzigartiges Denkmal mit eigener Architektur .

Zige wies auf die Sehenswürdigkeiten in den Provinzen Tabriz, Schiraz, Kerman, Isfahan, Yazd und Ahwaz hin und erklärte, dass die Touristen und ausländischen Besucher diese Sehenswürdigkeiten gut in Erinnerung behalten werden.

Seine Ehefrau, Archäologin und Tourmanagerin Kristin Strauss sagte außerdem, die Freundlichkeit, Gastfreundschaft und die umgängliche Art des iranischen Volkes würden anziehend auf Touristen wirken. Den traditionellen Markt und die Blaue Moschee in Tabriz, die Persepolis in Shiraz und die 33-Bogen-Brücke in Isfahan bezeichnete sie als hervorragende Denkmäler Irans, die einen mehrfachen Besuch lohnen.

Der Tacht-i Suleiman ist ein Gebäudekomplex, bestehend aus dem Palast, dem Feuertempel mit Peribolos und Befestigungsanlagen aus der späten Sassanidenzeit. Er liegt 45 km nordöstlich der Stadt Takab im Süden von West-Aserbaidschan.