Rohani: Teheran und Baku treten für Ausbau und Vertiefung bilateraler Beziehungen ein

Teheran (ParsToday) - Der iranische Präsident hat die Beziehungen zwischen Teheran und Baku als ansteigend bezeichnet und betont, Iran und Aserbaidschan sind für den Ausbau und die Vertiefung beidseitiger Kooperationen.

Bei seinem Treffen mit dem aserbaidschanischen Präsidenten Elham Aliyof heute in Teheran bezeichnete Rohani die stetigen Zusammenkünfte und Geschpräche der hochrangigen Delegationen beider Länder, die im Rahmen des Ausbaus der bilateralen Beziehungen und Zusammenarbeit stattfinden, als äußerst wichtig. Er sagte: "Es muss versucht werden, die in beiden Ländern vorhandenen Kapazitäten und Fähigkeiten mehr denn je zu nutzen, um die Bedürfnisse Irans und der Republik Aserbaidschan zu decken."

Der iranische Präsident verwies ferner auf den Bau der Bahnlinie Rascht - Astara als ein gemeinsames Projekt beider Staaten und nannte es einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der Transitbeziehungen im Nord-Süd-Korridor.

Laut Rohani kann diese Transitstrecke für den Transport von Waren aus dem Oman und dem Persischen Golf in den Kaukasus und nach Osteuropa genutzt werden.

Unter Betonung darauf, dass die Gespräche zwischen Iran und der Republik Aserbaidschan in Bezug auf politische sowie regionale und internationale Fragen ausgebaut werden müssten, erklärte er: "Gegenwärtig sind die Muslime in Myanmar, Syrien und Jemen mit großen Problemen konfrontiert und es sind politische Bemühungen notwendig, um den Ländern wieder zur Stabilität zu verhelfen."

Der aserbaidschanische Präsident, der zur Teilnahme an der trilateralen Sitzung der Oberhäupter Irans, Russlands und der Türkei nach Teheran gereist war, bezeichnete bei dem Treffen den Prozess beim Kampf gegen den Terrorismus in der Region als positiv und betonte: "Iran hat eine bedeutende Rolle bei der Schaffung von Stabilität und Sicherheit in der Region sowie bei der Bekämpfung des Terrorismus gespielt."