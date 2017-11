Iran verurteilt Terroranschlag in New York

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi hat den gestrigen Anschlag in Manhattan verurteilt und erklärt, zur Ausrottung des Terrorismus ist eine ernsthafte Begegnung aller Länder unter Einsatz von Ehrlichkeit und Transparenz notwendig.

Am gestrigen Abend hatte ein Mann im Süden von New York mit einem Kleinlaster zahlreiche Radfahrer und Fußgänger überfahren. Dabei wurden 10 Menschen getötet, 15 weitere erlitten Verletzungen.

Der iranische Außenamtssprecher sprach den Hinterbliebenen sein Beileid aus und betonte : "Das Töten von unschuldigen und wehrlosen Bürgern auf den Straßen und an öffentlichen Plätzen zeugt von der Grausamkeit und der Brutalität terroristischer Gruppen wie der Terrormiliz IS. Sie haben gezeigt, dass sie sich weder an Prinzipien noch an humane und moralische Grundsätze halten."

Laut Ghasemi liegt die Wurzel dieses schrecklichen und unmenschlichen Phänomens und des grausamen Terrorismus in der Politik und Herangehensweise, welche die USA und ihre Verbündeten im Nahen Osten entwickelt haben. Sie fördern und unterstützen die von ihnen ins Leben gerufenen Gruppen und benutzen sie als Werkzeug, um ihre Ziele und Interessen bei der Destabilisierung der Länder zu erreichen.