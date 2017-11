Unterzeichnung von 6 Absichtserklärungen zwischen Iran und Russland

Teheran (ParsToday) - Sechs Absichtserklärungen mit russischen Öl- und Gasfirmen sind laut dem iranischen Vizeölminister am Rande des Besuchs von Präsident Wladimir Putin in Teheran zustande gekommen.

Dies gab der iranische Vizeölminister für internationale Angelegenheiten Amir Hossein Zanaminia am Mittwoch in einem Gespräch mit dem Nachrichtendienst für Öl und Energie Schana in Teheran bekannt.

In Bezug auf die Details der Abkommen sagte Zamaninia, dass diese die Zusammenarbeit in der Bildungsforschung sowie die Entwicklung von Öl- und Gasfeldern umfassen.

Die erste Absichtserklärung, die zwischen dem iranischen Ölminister Bijan Zangeneh und dem russischen Energieminister Alexander Nowak zur Unterzeichnung kam, habe die strategische Zusammenarbeit der beiden Länder im Energiebereich zum Thema gehabt, hieß es laut Zamaninia weiter.

Laut dem iranischen Vizeölminister kamen auch zwei Abkommen zwischen dem iranischen Ölministerium und dem russischen Erdgasförderunternehmen Gazprom sowie dem Mineralölunternehmen Rosneft zustande.

In Bezug auf die Vereinbarung mit der russischen Firma Rosneft, die zwischen dem Direktor der iranischen Ölgesellschaft Ali Kardar und Rosneft-Chef Igor Sechin unterzeichnet wurde sagte er, es handle sich dabei um eine Vertraulichkeitsvereinbarung.

Der russische Präsident Wladimir Putin war am Mittwoch an der Spitze einer Delegation in Teheran eingetroffen, wo er mit Irans Präsident Hassan Rohani und dem Oberhaupt der Islamischen Revolution Ayatollah Ali Khamenei zu Gesprächen zusammenkam.