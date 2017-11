Großbritannien fordert Ausbau der Handelsbeziehungen zu Iran

London (IRNA/ParsToday) - Der britische Außenminister hat sich unter Verweis darauf, dass die Internationale Atomenergiebehörde IAEA das Festhalten Irans am Atomabkommen bestätigt, für den Ausbau der Handelsbeziehungen zu Teheran ausgesprochen.

Boris Johnson sagte am Mittwoch im Auswärtigen Ausschuss des britischen Unterhauses, dass London die britischen Unternehmen, die über die Rückkehr der US-Sanktionen gegen Iran besorgt sind, unterstützt. "Großbritannien will solche Situationen verhindern", sagte Johnson.

Er hob außerdem sein Interesse für den Handel mit Iran hervor und fügte hinzu: "London will nicht, dass neue US-Maßnahmen auf das Atomabkommen Einfluss nehmen und der Gemeinsame umfassende Aktionsplan aus der Sicht Irans diskreditiert wird."

Das Atomabkommen zwischen der G 5+1 und Iran ist seit Januar 2016 in Kraft. Die USA als einer der Unterzeichner des Vertrags, versuchen immer wieder das Abkommen zu torpedieren.

Ungeachtet der acht Berichte der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, die das Festhalten Irans am Gemeinsamen Aktionsplan bestätigten, lehnte US-Präsident Donald Trump am 13. Oktober laufenden Jahres die Bestätigung des Atomabkommens mit Iran ab. Trump will aus dieser internationalen Vereinbarung austreten.