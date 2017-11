Präsident Rohani: Wir wollen Asien mit Europa verbinden

Teheran (IRNA) - Die iranische Regierung will nach Angaben von Präsident Hassan Rohani Bandar-Abbas im Süden Irans mit Helsinki, der Hauptstadt von Finnland verbinden und eine Asien-Europa-Verbindung schaffen.

Rohani sagte am Mittwoch nach dem trilateralen Treffen mit den Präsidenten Russlands und Aserbaidschans auf einer Pressekonferenz in Teheran: "Der Transit zwischen den drei Ländern sowie zwischen Asien und Europa war das wichtigste Thema, worüber wir gesprochen haben."

Irans Präsident begrüßte die Teilnahme seines aserbaidschanischen und russischen Amtskollegen Ilham Aliev und Wladimir Putin an der Sitzung in Teheran und fügte hinzu: "Grundsätzlich beruhte das Treffen auf der Freundschaft und Nachbarschaft dieser drei Länder."

Bei der Sitzung wurde zudem beschlossen, dass die Boden- und See- Beziehungen ausgebaut werden. Alle drei Länder liegen am Kaspischen Meer.

"Man muss dieses Meer als ein Meer des Friedens zugunsten der regionalen Länder nutzen", sagte der iranische Präsident weiter. "Wir sind bereit, die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen diesen drei Staaten zu erleichtern", hieß es.

Iran, Aserbaidschan und Russland sollten außerdem ihre nationale Währung im bilateralen und trilateralen Handel verwenden", betonte Rohani abschließend.

Das trilaterale Treffen der Präsidenten Russlands, Aserbaidschans und Irans fand am Mittwoch in Teheran statt. Zuvor gab es diese Sitzung schon vor eineinhalb Jahren in Baku.