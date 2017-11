Irans Botschafter in Deutschland: Iran hat die Kapazität, Deutschlands erste Priorität in der Region für Investition zu sein

Teheran (Pars Today) - Iranischer Botschafter in Deutschland Ali Majedi hat heute hinsichtlich der neuen Strategie Berlins für die Ausweitung der Exportmärkte dieses Landes hervorgehoben, dass Iran die Möglichkeit habe, die erste Priorität Deutschlands in der Region für die Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu sein.

Bei der Eröffnungszeremonie des ersten Handelszentrums Deutschlands in Teheran zählte Majedi die geografische Lage, die Bevölkerung mit hoher Ausbildung und die günstigen Energieressourcen in Iran zu den wichtigsten Faktoren, die die Grundlagen für den Ausbau der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Iran und Deutschland bilden würden. Der Export von deutschen Produkten in den Iran würden 20 Tausend neue Jobs für die Deutschen schaffen, sagte Majedi weiter und fügte hinzu: "Von 350 ausländischen Investitionsplänen in Iran sind 81 Pläne in Höhe von 11 Milliarden und 300 Millionen Dollar aus Deutschland".

Das Handelszentrum Deutschlands in Teheran wird unter der Aufsicht der deutsch-iranischen Handelskammer die wirtschaftliche Kooperation zwischen Iran und Deutschland erleichtern und fördern. Mehr als 2,600 Unternehmen sind Mitglied in der gemeinsamen Handelskammer. Die deutsch-iranische Industrie- und Handelskammer in Teheran besteht bereits seit mehr als 40 Jahren.