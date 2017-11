Irans Parlamentspräsident: Riad motiviert Terrorgruppen gegen Iran

Qom (ParsToday) - Saudi-Arabien motiviert nach Angaben des iranischen Parlamentspräsidenten die Terrorgruppen in der Region, gegen die Islamische Republik Iran vorzugehen.

Ali Laridschani wies am Donnerstag bei seiner Rede in der Stadt Qom auf die Besorgnisse des israelischen Regimes und Saudi-Arabiens über die Aktivitäten Irans und der Widerstandsfront in der Region hin und fügte hinzu: "In den letzten Jahren haben Tel Aviv und Riad ernste Maßnahmen gegen Iran in den internationalen und regionalen Fragen ergriffen."

In einem anderen Teil seiner Rede sagte Laridschani über das feindliche Vorgehen der USA bei der Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans zwischen Iran und der G 5+1: "Die USA und ihre Verbündete haben Differenzen miteinander bezüglich des Atomabkommens mit Iran."

Im Gegensatz zur Haltung anderer Seiten des Atomabkommens (Großbritannien, Frankreich, Deutschland , Russland und China) sah der US-Präsident Donald Trump es als eine schreckliche Vereinbarung an.