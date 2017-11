Zarif: Selektierte Dokumente können nicht die Wirklichkeit vom 11. September reinwaschen

Teheran (Pars Today/Kurier) - Irans Außenminister Mohammad Javad Zarif hat am gestrigen Donnerstag auf die Behauptungen von CIA reagiert und jegliche Verbindung zwischen Iran und Al-Kaida oder IS als "Fake News" zurückgewiesen.

Zarif schrieb auf seiner Twitter-Seite, dass "Fake News" des US-Geheimdienstes CIA und des Washingtoner Politik-Instituts FDD (Foundation for Defense of Democracies), die auf selektierten Al-Kaida-Dokumenten basieren, nicht die Rolle der Verbündeten der USA bei den Anschlägen vom 11. September 2001 reinwaschen könnten. Diese "Unterstellungen" seien ein "Rekord-Tief an Niveaulosigkeit" der Amerikaner, um an die Öl-Dollars von Irans politischen Gegnern zu kommen, schrieb Zarif weiter, ohne namentlich Saudi-Arabien zu nennen.

CIA hat neulich Dokumente veröffentlicht und behauptet, dass bei der Operation der Tötung des ehemaligen Al-Kaida-Führers Osama bin Laden im Jahre 2011 Hinweise auf Verbindungen zwischen Iran und Al-Kaida bestehen würden. Diese Behauptung steht mit der Tatsache im Gegensatz, dass von 19 Terroristen, die an den Anschlägen vom 11. September in New York beteiligt waren, 15 saudische Bürger und Al-Kaida-Mitglieder waren. Familien von Opfern dieser Terroranschläge hatten Saudi-Arabien vorgeworfen, die Terrororganisation Al-Kaida jahrelang unterstützt und von deren Plänen zu einem Angriff auf die USA gewusst zu haben. Sie haben auf Schadenersatz geklagt.