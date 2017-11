Arbain-Zeremonie: 30 Tausend ausländische Pilger reisen über iranischen Grenzübergang Shalamcheh in den Irak

Shalamcheh (IRNA/Pars Today) - Seit dem Beginn des Monats Safar nach dem islamsichen Mondkalender (gleich dem 21. Oktober) sind rund 30 Tausend ausländische Pilger über den südwestiranischen Grenzüberganag Shalamcheh in den Irak gereist, um an den Zeremonien am Jahrestag von Arbain (dem 40. Tag nach dem Märtyrertod von Imam Hossein) teilzunehmen.

Der Leiter des Grenzübergangs Shalamcheh, Jamal Hamidi, teilte heute mit, dass die meisten ausländischen Pilger aus Pakistan, dem Libanon und Russland kommen. Er sagte weiter, dass an diesem Grenzübergang 16 Kontrollgates für ausländische Pilger und 40 weitere für iranische Pilger vorgesehen worden sind, dadurch die Reise der Arbain-Pilger nach Kerbela erleichtert wird.

Der Grenzübergang Shalamcheh im Südwesten Irans ist einer der größten Grenzübergänge für die Pilger. Am 20. Tag des Monats Safar (dieses Jahr am 9. November) werden Trauerzeremonien anlässlich des 40. Tages nach dem Märtyrertod des 3. Imams der Schiiten, Imam Hossein, gefeiert. Millionen Pilger sammeln sich jedes Jahr an diesem Tag aus der ganzen Welt in der Stadt Kerbela im Süden des Iraks.