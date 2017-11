Irans Vizeaußenminister: Syrien-Gespräche in Astana werden bis Rückkehr zur Stabilität fortgesetzt

Teheran (ParsToday/IRNA) - Der iranische Vizeaußenminister für den arabischen und afrikanischen Raum hat sich für die Fortsetzung der Syrien-Gespräche in Astana ausgesprochen, solange die Stabilität, der Frieden und die Ruhe wieder in Syrien hergestellt werden.

Hossein Jaberi Ansari wies am Freitag auf die Erfolge gegen den Terrorismus und Extremismus im letzten Jahr in Syrien hin und hob hervor: "Ein großer Teil der von der IS-Terrormiliz eroberten Gebiete sind befreit worden".

Bisher sind sieben Runden der Syrien-Gespräche in Astana stattgefunden. An den Syrien-Friedensgesprächen nahmen die Vertreter der syrischen Regierung, der Opposition, Delegationen aus drei Garanten der Waffenruhe, Russland, Iran und der Türkei, sowie Vertreter der UNO, der USA und Jordaniens als Beobachter teil.

Die Errichtung der Deeskalationszonen in Syrien ist das Hauptergebnis der Syrien-Gespräche in Astana. Die Syrien-Gespräche finden auf Initiative Irans, Russlands und der Türkei zur politischen Lösung der Krise in Syrien zwischen der syrischen Regierung und den bewaffneten syrischen Oppositionsgruppen in der Kasachischen Hauptstadt statt. Die Krise in Syrien begann 2011 durch eine massive Invasion terroristischer Gruppen, die von Saudi-Arabien, den USA und ihren Verbündeten unterstützt wurden. In den letzten Monaten konnten die syrischen Truppen mit Hilfe der Widerstandskräfte den Terroristen schwere Schläge versetzen.