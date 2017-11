Mogherini reist zu Gesprächen über Atomabkommen nach Washington

Brüssel (IRNA) - Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini wird nächste Woche zu Gesprächen mit den Vertretern der US-Regierung und des Kongresses über das Internationale Atomabkommen mit Iran nach Washington reisen.

Wie die EU-Sprecherin Catherine Ray am Freitag in einer Erklärung mitteilte, wird Mogherini am 6. und 7. November in die USA aufbrechen. Geplant sind Gespräche über die bilateralen Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den USA, die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf Themen der Außenpolitik wie die Umsetzung des Atomabkommens mit Iran und die Situation auf der koreanischen Halbinsel.

Während dieser Reise wird Mogherini mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence, den hochrangigen Abgeordneten im Senat und im Abgeordnetenhaus wie dem Sprecher des US-Repräsentantenhauses Paul Ryan zusammenkommen, erklärte die EU-Sprecherin. Sie soll außerdem auf einer Republican Conference Rede halten.

Diese Reise ist zudem eine Gelegenheit für das Treffen mit dem Chef der internationalen Atomenergiebehörde Yukia Amano, hieß es weiter.

Die EU und europäische Mächte bezeichneten das Atomabkommen als ein internationales Dokument, das der UN-Sicherheitsrat unterstützt. Ihre Unterstützung für das Abkommen macht eine Botschaft deutlich, dass jede US-Sabotageaktion bei der Umsetzung des gemeinsamen Aktionsplans zur weiteren Isolierung dieses Landes führen wird.

Ungeachtet der acht IAEA-Berichte, die das Einhalten der Verpflichtungen Irans aus dem Atomabkommen bestätigen, hat Trump am 13.Oktober 2017 das Festhalten Irans an diesem Abkommen nicht erneut bestätigt.