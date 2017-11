Ghasemi: Rücktritt Hariris - weiteres Szenario zur Erzeugung von Spannungen im Libanon

Teheran (IRNA) - Laut dem iranischen Außenamtssprecher Bahram Ghasemi will der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri mit seinem Rücktritt und den haltlosen Äußerungen gegen Iran lediglich ein neues Szenario inszenieren und Spannungen im Land erzeugen.

"Der Rücktritt Hariris, und dann noch in Saudi-Arabien ist sowohl bedauerlich wie auch verwunderlich", sagte Ghasemi in den gestrigen Abendstunden in Teheran.

Gemäß den Worten Ghasemis tritt Iran stets für die Wahrung von Frieden und Stabilität in den Ländern der Region ein. Er fügte hinzu, dass Iran die Begegnung mit Instabilität und Unsicherheit sowie den Kampf gegen extremistische und terroristische Gruppierungen als Priorität seiner regionalen Politik ansehe.

Der libanesische Ministerpräsident Saad Hariri hatte gestern Samstag in Riad überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Er trete vom Amt des Ministerpräsidenten zurück, erklärte Hariri in einer Fernsehansprache im Sender Al-Arabiya und brachte zugleich haltlose Anschuldigungen gegen die Islamische Republik Iran vor.