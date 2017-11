Irans Vertreter bei der UNO fordert die Staatengemeinschaft auf, saudische Verbrechen zu sehen

New York (ParsToday) - Der ständige Vertreter der IR Iran bei den Vereinten Nationen Gholamali Khoshroo hat am Dienstag in einem Schreiben an den UN-Generalsekretär António Guterres und den Präsidenten des UN-Sicherheitsrates die internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, Saudi-Arabien unter Druck zu setzen, die Völkerrechte einzuhalten und auf die Gewaltandrohung gegen andere zu verzichten.

In diesem Schreiben verurteilte Khoshroo die haltlosen Anschuldigungen saudischer Spitzenpolitiker gegen die IR Iran auf das schärfste. Ihre Äußerungen seien vernichtend, provokativ und im krassen Widerspruch zu Paragraph 4 des Artikels II der UN-Charta über das Verbot der Androhung von Gewalt, so Khoshroo.

Führende Politiker des saudischen Regimes haben in den letzten Tagen der IR Iran gedroht und ihr vorgeworfen, sich in die internen Angelegenheiten der Länder in der Region einzumischen und den Jemen militärisch aufgerüstet zu haben.

Der iranische UN-Vertreter hob in seinem Schreiben hervor: "Durch den jüngsten Beschluss des saudischen Regimes, alle Grenzübergänge, Seehäfen und Flughäfen im Jemen zu schließen, hat sich die bereits katastrophale humanitäre Lage im Jemen, vor allem wegen Hunger und Cholera verschlechtert. Die internationale Staatengemeinschaft muss Saudi-Arabien für all diese Verbrechen verantwortlich machen."

Khoshroo bekräftigte, Iran habe sich stets dafür ausgesprochen, dass die Jemen-Krise nur politisch und durch Dialog unter allen jemenitischen Gruppen beigelegt werden kann.

Unterstützt von den USA startete Saudi-Arabien im März 2015 seine Luftangriffe auf den Jemen und belagerte gleichzeitig das Land.