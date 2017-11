Außenminister Zarif sieht keinen internen Grund für Rücktritt von Libanons Ministerpräsident Hariri

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenminister Mohammad Javad Zarif hat als Reaktion auf den Rücktitt des libanesischen Ministerpräsidenten Saad Harir gesagt, alle Belege bestätigen, dass es keinen landesinternen Grund für diesen Rücktritt gab.

"Zu einer Darstellung der Gründe für den Rücktritt Hariris muss man auf seine Rückkehr in den Libanon und seine Äußerungen diesbezüglich warten", sagte Zarif am Dienstag in einem Exklusivgespräch mit Iran Press (IP). Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass sich das Volk, das Parlament, die Regierung und der Staatspräsident des Libanon koordiniert und gemeinsam zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität in diesem Land einsetzen.

"Mit der Bildung der Regierung und Wahl des Staatschefs wurde ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Herstellung der Stabilität im Libanon unternommen", sagte Zarif und fügte hinzu: "Einige Länder in der Region können aber die Stabilität in der Region leider nicht ertragen."

Saad Hariri kündigte am Samstag während eines Besuchs in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad überraschend seinen Rücktritt an.