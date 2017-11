Iran: Oberster Gerichtshof bestätigt Todesstrafe für ein IS-Mitglied

Teheran (IRINN) - Laut dem Teheraner Generalstaatsanwalt Abbas Jafari Doulatabadi hat der Oberste Gerichtshof des Landes das Todesurteil gegen ein Mitglied der Terrormiliz IS bestätigt.

Jafari Doulatabadi gab am Dienstag bekannt, dass 23 Verdächtige, die in Verbindung mit einem Terroranschlag im Parlamentsgebäude in Teheran am 8. Juni 2017 standen, festgenommen worden seien.

Bei den IS-Angriffen auf das Parlament im Zentrum von Teheran und das Imam-Khomeini-Mausoleum wurden mindestens 13 Menschen getötet und rund 42 weitere verletzt.

Der Teheraner Staatsanwalt gab ferner bekannt, dass 16 Personen im Zusammenhang mit dem Fall des Erhalts horrender Gehälter angeklagt worden seien.