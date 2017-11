Irans Außenminister nach Tadschikistan aufgebrochen

Teheran (IRIB) - Der iranische Außenminister Mohammad Jawad Zarif ist am Montagmorgen auf offizielle Einladung der tadschikischen Regierung in die Hauptstadt Duschanbe gereist.

Von dort wird Zarif nach Samarghand, in die Hauptstadt Usbekistans weiterreisen.

Neben Gesprächen mit usbekischen Regierungsvertretern wird er am Freitag in Samarghand an der internationalen Konferenz für Sicherheit und Entwicklung in Zentralasien teilnehmen.

Die Konferenz findet unter der Teilnahme von internationalen und regionalen Regierungsvertretern und Persönlichkeiten statt..