USA sanktionieren 2 Personen und 4 Firmen in Zusammenhang mit Iran

Washington (IRNA) - Das US-Finanzministerium hat am Montag zwei Personen und 4 Firmen, die der Zusammenarbeit mit Iran bei der Fälschung jemenitischer Rial-Banknoten beschuldigt werden, sanktioniert.

Der Erklärung des Amts für Kontrolle von Auslandsvermögen (Office of Foreign Assets Control, OFAC) zufolge wurden die in Deutschland (Frankfurt) ansässigen Firmen 'ForEnt Technik GmbH' und 'Printing Trade Center GmbH', sowie die in Teheran ansässigen Firmen 'Iran Mobin Electronic Development (Holding Co.)' und 'pardazesh tasvir rayan - Iran Hologram', sowie die Personen Reza Heidari und Mahmoud Seif, aufgrund ihrer Beziehungen zu diesen Firmen auf die US-Sanktionsliste (SDN) gesetzt.

Diese Firmen werden der "Umgehung der europäischen Exportaufsichtsbarrieren" und der "Lieferung von fortschrittlichen Materialien und Ausrüstungen für den Druck von gefälschten Banknoten" beschuldigt.

Die Behauptungen stehen im Einklang mit ähnlichen Aktionen, welche die Vereinigten Staaten in den letzten Monaten gegen Iran durchgeführt haben.

Trotz der von den USA gemachten Zusage, "jede Handlung zu vermeiden, die dem Geist und Zweck des Atomabkommens zuwiderläuft", bemühen sich die USA ständig darum, die Sanktionen gegen Iran ständig zu erweitern.