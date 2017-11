Irans Parlamentspräsident reist nach Istanbul

Teheran (ParsToday) - Der iranische Parlamentspräsident Ali Laridschani ist am Dienstagmorgen an der Spitze einer Parlamentsdelegation zur Teilnahme an der Versammlung asiatischer Parlamente (Asian Parliamentary Assembly, APA) in die türkische Stadt Istanbul aufgebrochen.

Vor Reportern in Teheran bezeichnete Ali Laridschani die Reise nach Istanbul als eine gute Gelegenheit für die Annäherung der islamischen Länder.

Laridschani bezeichnete außerdem die Vernichtung der IS-Terrormiliz im Irak und in Syrien als Ergebnis des Widerstands der Bürger in diesen Ländern sowie der bedeutenden Rolle Irans bei der Bekämpfung des Terrorismus.

Die Versammlung asiatischer Parlamente, APA, findet vom 21. bis 24. November 2017 in Istanbul statt.