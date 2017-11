Irans UNO-Vertreter: Nach US-Angriff auf Afghanistan fühlt sich die Welt nicht mehr sicher

New York (ParsToday/IRNA) - Der ständige Vertreter Irans bei den Vereinten Nationen Gholam-Ali Khoshrou, hat die Internationale Staatengemeinschaft aufgefordert, Afghanistan beim Kampf gegen den Terrorismus zu helfen.

"Nach dem US-Angriff auf Afghanistan fühlt sich die Welt nicht mehr sicher", bekräftigte Khoshrou am Montag auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung zu Afghanistan. Er fügte hinzu: "Die Gewalttätigkeiten und Terroranschläge in diesem Land haben in den letzten Monaten zugenommen. Damit setzt sich ein Prozess fort, der bereits nach der Invasion der USA in Afghanistan begann."

Unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung griffen die USA und ihre Verbündeten 2001 das Land am Hindukusch an. Seitdem haben aber die Unruhen und Terrorangriffe auffällig zugenommen. Auch der Opiumanbau in Afghanistan ist sprunghaft angestiegen.

Der iranische UNO-Botschafter hob die fortgesetzte Unterstützung Afghanistans durch die IR Iran hervor und sagte, dass Iran seit drei Jahrzehnten Millionen Flüchtlinge aus seinem Nachbarland aufgenommen habe.

Laut einem Bericht, den das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge im Juli 2017 veröffentlichte, leben etwa eine Million afghanische Flüchtlinge legal in Iran. Die Anzahl der illegalen afghanischen Flüchtlinge ist nicht genau bekannt.

Khoshrou äußerte sich ferner besorgt wegen der UNO-Berichte über den 87-prozentigen Anstieg des Mohnanbaus in Afghanistan im vergangenen Jahr, und forderte die Internationale Staatengemeinschaft auf, die globalen und regionalen Initiativen für den Anti-Drogen-Kampf zu unterstützen.