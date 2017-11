Rohani: Die von großen Mächten unterstützten Terroristen sind entwurzelt

Teheran (IRNA) - Der iranische Präsident Hassan Rohani hat dem geehrten Oberhaupt der Islamischen Revolution Irans und den Armee- und Volkskräften Iraks, Syriens und Libanons zur Beendigung der Verbrechen der Terrorgruppen in der Region, insbesondere der IS-Terrormiliz, gratuliert.

Die IS-Terroristen wurden entwurzelt, das war eine schwere Aufgabe, sagte Rohani am heutigen Dienstag beim 5.landesweiten Kongress des 'Hauses der Arbeiter' in Teheran.

"Die Terrorgruppen, die von großen Mächten und einigen reaktionären regionalen Ländern unterstützt und bewaffnet wurden, plünderten und zerstörten die historischen Schätze im Irak und in Syrien, verkauften die Töchter der Bürger auf dem Markt und verbrannten Menschen in Käfigen bei lebendigem Leibe", erläuterte Präsident Rohani. "Sie (die Terroristen) enthaupteten die Besten der Jugend in der Region und hatten mit Niemandem Erbarmen", erinnerte er weiter.

"Ihre Führer dachten, dass sie viele Jahre in diesem Gebiet bleiben werden, und ihre Spaltungen, Morde und Plünderungen fortsetzen könnten. Gott sei Dank können wir heute durch die Gnade Gottes und die Anstrengungen der Völker der Region sagen, dass die Grundlagen und Förderer dieser Terroristen entwurzelt wurden", sagte Rohani weiter.

In diesem Zusammenhang werde am Mittwoch in Russland ein Gipfeltreffen stattfinden, bei dem die Präsidenten Irans, Russlands und der Türkei über die Zukunft und Sicherheit Syriens sowie der Region sprechen. "Dies ist eine gute Nachricht für die Völker Irans und der Region", so Rohani.

"Die eigentliche Arbeit haben die Völker und Armeen von Syrien, dem Irak und dem Libanon geleistet. Einige Länder wie die Islamische Republik Iran haben aber dabei geholfen, weil die Bekämpfung dieser großen Verbrechen unsere Pflicht war", hob der iranische Präsident hervor.