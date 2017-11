Iran: IOM soll Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge gewährleisten

Teheran (ParsToday) - Der iranische Vizeaußenminister Abbas Araghchi, hat die Sicherheit und den Fortschritt in Afghanistan als wichtig für Iran bezeichnet und die Internationale UN-Organisation für Migration (IOM) aufgefordert, die Grundlagen für eine Rückkehr der afghanischen Flüchtlinge in ihr Land zu schaffen.

Bei einem Treffen mit dem Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, William Lacy Swing, am Mittwoch in Teheran, ging der iranische Vizeaußenminister auf die langanhaltende Gastgeberschaft Irans gegenüber den afghanischen Flüchtlingen ein und sagte: "Iran hat trotz der hohen Kosten, die diese Gastgeberschaft mit sich brachte, stets seine humanitären Pflichten wahrgenommen."

Laut Araghchi wurde gemäß einer Anordnung des Oberhauptes der Islamischen Revolution, in den letzten Jahren den Kindern illegaler Flüchtlinge sogar erlaubt, iranische Schulen zu besuchen.

Eine freiwillige Rückkehr der Flüchtlinge bezeichnete der iranische Vizeaußenminister als Grundsatzpolitik der Islamischen Republik Iran. Zudem forderte er die internationale Gemeinschaft auf, den Prozess zur Verbesserung der Lage in Afghanistan zu unterstützen, insbesondere im Hinblick auf die wirtschaftlichen Bedingungen. "Es müssen Bedingungen für die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre Heimat geschaffen werden", so Araghchi.

Der Generaldirektor der Internationalen Organisation für Migration, bedankte sich seinerseits bei Iran für die lange und ehrenvolle Gastgeberschaft gegenüber den afghanischen Flüchtlingen und insbesondere für den Erlass des Oberhauptes der Islamischen Revolution, das den Schulbesuch illegaler Flüchtlingskinder erlaubte. Er sagte: "Die IOM ist im Rahmen der gemeinsamen bilateralen Politik bereit, enger mit Iran zusammenzuarbeiten."