Ghasemi dementiert angebliche Forderung Irans nach tunesischer Vermittlung zwischen Teheran und Riad

Teheran (ParsToday) - Der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghasemi hat Berichte über eine angebliche Forderung Irans nach einer Vermittlung Tunesiens beim Streit mit Saudi-Arabien dementiert.

Laut einer Behauptung der kuwaitischen Tageszeitung Al-Jarida, habe das iranische Außenministerium in einer Botschaft an das tunesische Außenamt, um Vermittlungen zwischen Saudi-Arabien und Iran gebeten.

Unterdessen wies der Sprecher des iranischen Außenministeriums diesen Bericht am Mittwoch zurück und sagte: "Die Islamische Republik hat in Bezug auf eine Vermittlung zwischen Teheran und Riad keinerlei Forderungen an Tunesien gestellt." Laut Ghasemi entbehre diese Nachricht jeglicher Grundlage und werde zurückgewiesen.

Im Juli vergangenen Jahres hat Saudi-Arabien die Übergriffe auf die saudische Botschaft in Teheran wie auch auf das Konsulat in Maschad zum Anlass genommen und seine diplomatischen Beziehungen zur Islamischen Republik Iran abgebrochen.