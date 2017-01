Erdogan und al-Abadi fordern Normalisierung der Beziehungen

Bagdad/ Ankara (Press TV) - Der irakische Ministerpräsident, Heidar al-Abadi, und der türkische Präsient, Recep Tayyip Erdogan, haben sich am Freitagabend bei einem Telefongespräch für die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern sowie die Reduzierung von Spannungen ausgesprochen.

Bei diesem Telefonat wiesen beide Politiker auf die künftige Reise des türkischen Ministerpräsidenten, Binali Yıldırım, im Januar nach Bagdad hin und bezeichneten diesen Besuch als eine wichtige Möglichkeit für den Austausch von Ideen sowie für die Verstärkung der bilateralen Beziehungen.

Erdogan und al-Abadi äußerten ihre Hoffnung, dass die Länder in der Region insbesondere die Türkei und der Irak, im Jahr 2017 stabil und sicher sein werden.

Nach der Beharrlichkeit der Türkei zur Teilnahme an der Befreiungsoperation in Mossul sowie die Präsenz der türkischen Truppen im Militärstützpunkt in Bashika und ِDisput wurden die Beziehungen zwischen dem Irak und der Türkei angespannt. Der Irak forderte den Abzug der türkischen Truppen.