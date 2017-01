Russland schenkt Syrien Feldlazarett

Moskau (IRNA/Sputnik News) - Im Auftrag des russischen Präsidenten, Wladimir Putin, hat Moskau Syrien einen Lazarett mit den Geräten, medizinischen Mitteln und Medikamenten in Aleppo geschenkt.

Dies teilte das russische Ministerium für Katastrophenschutz am Samstag mit.

"Das Feldlazarett wird ein gewichtiger Beitrag zur ärztlichen Hilfeleistung in Syrien und zum Schutz der einheimischen Bevölkerung in Notsituationen sein", hieß es in der Erklärung des russichen Ministeriums für Katastrophenschutz.

Russische Spezialisten haben syrische Ärzte an Geräten ausgebildet. Das Lazarett verfügt unter anderem über eine Intensivstation, zwei Operations- und zwei Untersuchungsräume. Dort können bis zu 60 Menschen gleichzeitig stationär behandelt und bis zu 200 Personen ambulant versorgt werden.

Anfang letztes Monats wurde das Feldlazarett der russichen Armee in der nordsyrischen Stadt Aleppo angegriffen. Dabei sind zwei Ärztinnen der russischen Armee ein Syrer getötet und mehr als 60 Patienten verletzt worden.