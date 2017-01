Irak: Weitere 80 Tote in Camp Speicher gefunden

Tikrit (Press TV) - Zweieinhalb Jahre nach dem Tikrit-Massaker (auch Speicher-Massaker genannt), bei dem Hunderte irakische Kadetten von der IS-Terrormiliz hingerichtet wurden, hat man weitere 80 Opfer dieses Massakers gefunden.

Irakischen Agenturmeldungen zufolge hat der UN Menschenrechtskommissar für Irak, Fadel Ghraoui, am Dienstag in der Provinz Salaheddin gesagt, dass die Leichname im Gebiet der Paläste von Saddam Hossein am Tigris gefunden und mit Hilfe von Tauchern aus dem Flußschlamm geborgen wurden.

Er berichtete weiter, dass die Leichen für die Identifizierung zur DNA-Prüfung in die Gerichtsmedizin überführt wurden.

Das Camp Speicher (von den US-amerikanischen Militärkräften nach dem US-Navy-Kampfpiloten Scott Speicher benannt) ist ein ehemaliger Militärflugplatz 10 km nordwestlich von Tikrit. Mitte Juni haben Einheiten der IS-Terrormiliz dieses Camp besetzt und hunderte irakische Kadetten getötet. Allein im Dezember 2015 wurden Massengräber mit 470 Leichen gefunden.