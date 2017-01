Russische Experten reisen wegen der bevorstehenden Syrien-Gespräche in die Türkei

Ankara (Press-TV) - Türkischer Außenminister hat heute angekündigt, dass Experten aus Russland zu Konsultationen über die Vorbereitungen auf die Syrien-Verhandlungen in der kasachschen Hauptstaqdt Astana in die Türkei kommen werden.

Der Außenminister der Türkei Mevlüt Cavusoglu hat in einem Interview mit der offiziellen türkischen Nachrichtenagentur Anatoli gesagt, dass russische Regierungsvertreter am 10. und 11. Januar in der Türkei sein werden, um über den Rahmen der syrischen Friedensverhandlungen in Kasachstan zu beraten. Er betonte, dass im Falle eines Abbruchs der Waffenruhe die Verhandlungen in Schwierigkeit geraten könnten. Er forderte zudem Iran auf, die syrischen Regierungstruppen zur Einhaltung der Waffenruhe zu ermutigen. Die syrische Armee hat mehrmals unterstrichen, sich an der Waffenruhe im ganzen Land zu halten. Laut Berichten aus Syrien haben die Rebellen bislng den Waffenstillstand verletzt. Die derzeit herrschende Waffenruhe, die am 29. Dezember 2016 nach einer Einigung zwischen Russland und der Türkei verkündet und vollzogen wurde, schließt die Terrorgruppen IS und Fath-Assham und die mit ihnen verbundenen weiteren Gruppen nicht ein. Die Regierungsvertreter aus Russland und der Türkei haben sich darauf geeinigt, dass neue Friedensgespräche zur Lösung der Syrien-Krise beginnen, woran Vertreter aus der syrischen Regierung und den Oppositionsgruppen teilnehmen.