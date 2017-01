Türkischer Ministerpräsident in Iraks Kurdenregion gereist

Erbil (IRIB/ParsToday) - Der türksche Ministerpräsident, Binali Yildirim, ist in der Nacht zum Sonntag in der Hauptstadt der irakischen Kurdenregion Erbil eingetroffen. Im Flughafen wurde er vom Ministerpräsidenten der kurdischen Regionalverwaltung im Norden Iraks, Nechirvan Barzani, empfangen.

Yildirim wird sich mit dem Präsidenten der Kurdenregion, Masud Barzani, zu Gesprächen zusammentreffen.

Am Samstagmorgen reiste der türkische Premier an der Spitze einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation in die irakische Hauptstadt Bagdad. Dort traf er sich mit seinem Amtskollegen, Haidar al-Abadi, dem irakischen Parlamentspräsidenten, Salim al-Jaburi, sowie dem irakischen Präsidenten, Fuad Massum.

Nach diesen Treffen wurde mitgeteilt, dass Ankara den Rückzug der türkischen Militärtruppen aus dem Nord-Irak bewilligt habe. Die Türkei hatte vor einigen Monaten Truppen auf dem Stützpunkt Bashiqa im Norden von Mossul stationiert. Jedoch lehnte bisher Ankara stets die mehrmaligen Forderungen seitens Bagdad nach Rückzug dieser Truppen aus irakischem Territorium ab.