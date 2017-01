Irak: Fünf iranishe Pilger sterben bei Hotelbrand in Kerbala

Mashhad/Kerbala (Press TV) - Fünf iranische Pilger sind am Samstagabend bei einem Hotelbrand in der irakischen Pilgerstadt Kerbala ums Leben gekommen. Das teilte der Generalsekretär der Organisation für Hadsch und Pilgerfahrten der iranischen Provinz Khorassan Razavi, Dschawad Shad, mit.

"Fünf iranische Bürger aus der Provinz Khorassan Razavi haben durch dem Band in einem Hotel in Kerbala ihr Leben verloren", so Shad. Das Unglück habe sich gestern Abend um 19:30 Uhr Ortszeit in dem Hotel Qasr al-Mouly ereignet. "Das Reisebüro, welches diese Pilgerfahrt anbot, hatte keine Arbeitsgenehmigung von der Organisation für Hadsch und Pilgerfahrten und war somit illegal", erklärte Shad. Ohne Beachtung der Sicherheitsstandards sei die Pilgerkarawane in einem mangelhaftem Hotel untergebracht worden.