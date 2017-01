UN benötigen 813 Millionen Dollar-Hilfen für palästinensische Flüchtlinge

New York (ParsToday/IRNA) - Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) hat am Montag eine Soforthilfe von 813 Millionen Dollar für die Palästinenser gefordert.

UNRWA-Generalkommissar Pierre Krähenbühl wies gestern mahnend auf die kritische Lage der Plästinenser, die im östlichen Teil von al-Quds (Ost-Jerusalem) leben und die palästinensischen Flüchtlinge, die wegen der Krise in Syrien das Land verlassen mussten, hin. Krähenbühl zufolge gehören die palästinensischen Flüchtlinge zu den größten Opfern der Syrien-Krise, vor allem in den letzten Monaten. "Etwa 430.000 Palästinenser, die wegen dem Vorgehen der Terroristen Syrien nicht verlassen können, benötigen dringend humanitäre Hilfen", so Krähenbühl. In Gaza seien 917.000 Palästinenser auf humanitäre Hilfen der internationalen Staatengemeinschaft angewiesen. Die Zahl habe sich im Vergleich zum Jahr 2000 um das Zehnfache erhöht.

Der UNRWA-Generalkommissar sagte, dass 402 Millionen Dollar der geforderten Mittel für die plästinensische Flüchtlinge im Gazastreifen, Westjordanland und östlichen Teil von al-Quds bereitgestellt werden.