Iran, Russland und Türkei bilden Kommission zur Überwachung der Waffenruhe

Astana (ParsToday/IRNA) - Iran, Russland und die Türkei, die drei Initatoren der Syrien-Friedensgespräche in Astana, planen die Bildung einer Kommission zur Überwachung der vereinbarten Einstellung der Feindseligkeiten in Syrien.

Die iranische, russische und türkische Delegation untersuchten gemeinsam während ihrer vierten trilateralen Sitzung am Rande der Friedensverhandlungen für Syrien in Astana die erforderlichen Mechanismen und Strukturen zur Überwachung der Waffenruhe und zur Beendigung der Auseinandersetzungen in Syrien.

Dem bekannt gegebenen Plan zufolge sollen die drei Staaten als Garant für die Vereinbarung vom 29. Dezember 2016, welche in Moskau unter Teilnahme der Außenminister Mohammad Javad Zarif, Sergei Lawrow und Ahmed Çavuşoğlu bestätigt wurde, eine Kommission zur Überwachung des Waffenstillstands in Syrien bilden.

Der letzte Tag der Syrien-Friedensgespräche in Astana hat mit einigen bilateralen Treffen zwischen den Teilnehmerdelegationen begonnen.

Es ist geplant, dass der UN-Sondergesandte für Syrien Staffan de Mistura, heute Nachmittag zum Abschluss der allgemeinen Verhandlungen das gemeinsame Abschlusskommunique, welches von Iran, Russland und der Türkei geprüft und bestätigt wird, vorlesen soll.