Teheran (ParsToday) - In der Abschlusserklärung der Syrien-Friedensgespräche in Astana haben Moskau, Teheran und Ankara bekräftigt, dass sie die Souveränität und territoriale Einheit Syriens respektieren und gegen den Terrorismus kämpfen werden.

Laut dieser Abschlusserklärung, die am Dienstagabend von Gheyrat Abdurakhmanov vorgelesen wurde, verplichteten sich alle Parteien für den Kampf gegen terroristische Gruppen u.a. den IS und die Jabhat Fateh al-Sham (zuvor al-Nusra-Front).

Laut dieser Erklärung sollten die Friedensverhandlungen für Syrien auf der Grundlage internationaler Resolutionen so bald wie möglich begonnen werden.

Russland, die Türkei und Iran haben sich auf die Bildung einer gemeinsamen Kommission zur Kontrolle der Waffenruhe in Syrien geeinigt. Die drei Staaten sind Garant für die seit Ende Dezember geltende Waffenruhe zwischen der syrischen Armee und der bewaffneten Opposition.

Des Weiteren wurde die Wiederaufnahme der politischen Verhandlungen über Syrien in Genf unter Aufsicht der Vereinten Nationen am 8. Februar 2017 betont.

Die zwei-tägigen Syrien-Friedensgespräche wurden am Montag unter der Federführung Russlands, der Türkei und Irans in der Hauptstadt Kasachstans, Astana, begonnen und am Dienstagabend beendet.